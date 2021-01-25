Слуцкий: Россия готова принять делегатов ПАСЕ, но призывает к тематическому мониторингу

СТРАСБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Россия готова принять докладчиков Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), но предлагает перейти от странового к тематическому мониторингу. Об этом заявил в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Мы проводили тяжелейший год. Именно коронавирус помешал содокладчикам приехать в Россию", - сказал Слуцкий. При этом он отметил, что "российская делегация приглашала докладчиков дважды быть ее гостями". "Оба раза содокладчики получили наши приглашения, но не смогли приехать из-за пандемии", - указал он. "Мы готовы их принять в России в любое время", - подчеркнул Слуцкий, комментируя утверждения главы мониторингового комитета ассамблеи о трудностях с посещением РФ.

Процедура длиной в 24 года

Одновременно глава комитета напомнил, что "процедура мониторинга создавалась в те годы, когда в Совет Европы принимались страны, ранее разделенные железным занавесом". "Эта процедура была необходима, поскольку заставляла подтянуться под выполнение высоких стандартов Совета в области демократии, прав человека и верховенства закона", - отметил депутат.

С тех пор процедура мониторинга применяется к России 24 года, подчеркнул он. "Она становится всеохватной и не видно никакого просвета к тому, чтобы приблизиться к закрытию мониторинговой процедуры", - сказал Слуцкий.

По его мнению, "мониторинг превратился из средства подтягивания стран под высокие стандарты СЕ в инструмент проведения искусственных разделительных линий на пространстве Совета Европы"."Это противоречит нашим задачам и целям, чтобы Совет Европы и ПАСЕ играли ключевую роль в формируемой сегодня будущей европейской архитектуре, - заявил глава комитета. - Я уверен , что мой призыв не найдет сегодня поддержки в этом зале, но мы должны идти в этом направлении".

"Продолжение странового мониторинга - это тупиковый вариант, - предупредил российский политик. - Нужно продумывать и двигаться к тематическому мониторингу".

Застоявшаяся схема

Предложение Слуцкого поддержал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. "На сегодняшний день этот механизм мониторинга действует по застоявшейся схеме", - отметил он. Все это, по его словам, "превращается в бесконечный процесс, из которого выхода уже нет, и самое главное - впереди не видно даже каких-то признаков равного подхода ко всем странам-членам".

Вместе с тем Кисляк указал, что "мониторинговый комитет игнорирует вопиющие проблемы в целом ряде государств, например, негражданство [для русскоязычных жителей] и реабилитация нацизма в Латвии и Эстонии, агрессивное наступление Украины на языки меньшинств в своей стране". "Пора нам переходить от странового к тематическому мониторингу, чтобы отчитывались все", - отметил сенатор.