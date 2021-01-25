Захарова назвала инструкцией к действию сообщения посольства США о протестах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сообщения посольства США в Москве о несанкционированных акциях протеста в России были инструкцией к действию, а не информированием граждан США. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не информирование граждан США о местах, куда им не надо ходить, как сейчас пытается вывернуть и объясниться американское посольство. Это, по большому счету, мотивация, инструкция, которую посольство США в Москве давало для тех, кого сначала через американские соцсети и интернет-платформы обманывали, а потом рассказывали им про некий поход и марш на Кремль", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Захарова также отметила, что многие участники незаконных акций стали жертвами пропаганды. "Этот тот самый случай, когда вот эта самая пропаганда, за которой скрывается откровенная ложь, толкала людей на то, чтобы принимать участие в незаконных акциях", - пояснила она.

Ранее послу США в РФ Джону Салливану был заявлен протест в связи с размещением американским посольством в Москве сообщений в социальных сетях в поддержку незаконных акций в ряде российских городов 23 января. Как неприемлемый был квалифицирован комментарий официального представителя Госдепа США о событиях в этот день. До сведения посла доведено, что российская сторона рассматривает данные действия как прямое вмешательство во внутренние дела России и призывает соблюдать законодательство РФ и дипломатические нормы.