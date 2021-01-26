Лавров и глава МИД Ирана обсудят в Москве иранскую ядерную сделку и Карабах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Контакты глав внешнеполитических ведомств РФ и Ирана носят регулярный характер: их последняя очная встреча состоялась в российской столице четыре месяца назад, в сентябре прошлого года. Был также анонсирован визит Зарифа в Москву в ноябре прошлого года, однако он был отложен из-за проведения правительством Ирана заседаний по бюджету, на которых требовалось присутствие в том числе главы МИД.

В этот раз иранский министр прибудет в Москву из Баку в рамках турне, которое посвящено урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Эта тема, как ожидается, и станет одной из главных на предстоящих переговорах. Вместе с тем, стороны также не обойдут вниманием проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.

Новые возможности для Карабаха

Нагорнокарабахский конфликт с особой остротой обозначил важность регионального сотрудничества для сохранения безопасности и стабильности в Закавказье. Как ранее отмечал Лавров, Москва и Тегеран имеют схожие взгляды на решение этой проблемы. Так, по его словам, трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 9 ноября перекликается с предложениями Ирана положить в основу урегулирования именно региональный подход.

Сейчас, с прекращением боевых действий при посредничестве РФ, инициативы по наращиванию экономических связей и восстановлению нормальной жизни усилиями всех ключевых игроков региона обретают первостепенное значение. В этом контексте плодотворная остановка в Москве во время поездки Зарифа по странам Закавказья и в Турцию может открыть новые возможности. "Поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности", - указали в российском дипведомстве в преддверии встречи министров.

Надежды на ядерную сделку

Ситуация вокруг СВПД всегда была предметом тесного и интенсивного диалога между Москвой и Тегераном. Так, в прошлом году, несмотря на все трудности из-за пандемии, Зариф прилетал в Россию для обсуждения этой темы три раза с достаточно короткими промежутками. Судьба соглашения переживала критический этап во время президентства в США Дональда Трампа, администрация которого в 2020 году приложила много усилий, чтобы безвозвратно похоронить иранскую сделку. Россия и Иран, наоборот, раз за разом подтверждали свою решимость противостоять этому давлению и отстоять СВПД.

С избранием нового американского президента Джозефа Байдена надежды на более взвешенный подход Вашингтона и возвращение сторон к ядерной сделке возродились. Сотрудники его администрации уже отметились рядом обнадеживающих сигналов по этому вопросу, хотя пока на официальном уровне США и Иран делают достаточно разнонаправленные заявления. Как бы дальше ни развивались события, можно не сомневаться в том, что Лавров и Зариф будут плотно взаимодействовать и сверять позиции на этом направлении.

Это же касается и проблематики сирийского урегулирования. "Позиции Москвы и Тегерана по сирийской проблематике во многом совпадают. Сохраняется активное взаимодействие наших стран в рамках астанинского процесса урегулирования в Сирии", - добавили на Смоленской площади.

Интенсивное сотрудничество

Накануне визита Зарифа в российском дипведомстве также обратили внимание на активное развитие двухсторонних отношений. Этой позитивной динамике соответствует и интенсивность контактов между Москвой и Тегераном на разных уровнях, в том числе и на высшем. "Возросла интенсивность политического диалога - в минувшем году президенты России и Ирана четырежды общались по телефону", - напомнили в МИД РФ.

Стороны также отмечают обоюдную нацеленность на расширение экономических связей и увеличение товарооборота. В текущем году в этих целях планируется провести очередное заседание Действующей постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Этому также способствует интенсификация межрегиональных связей.

"Намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном, продолжать сотрудничество в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия", - заключили на Смоленской площади.