Комитет Госдумы попросит ГП и Роскомнадзор отреагировать на фейки о митингах 23 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике подготовил отчет о недостоверных сообщениях в соцсетях о несогласованных протестных акциях в России 23 января, он будет направлен в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для принятия мер реагирования. Текст отчета имеется в распоряжении ТАСС.

"Всего обнаружено 53 тем фейков, каждая из которых может содержать от нескольких однотипных сообщений до десятков постов. Поиск фейков осуществлялся с использованием ручного и автоматического мониторинга. Наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе TikTok", - говорится в тексте.

В нем отмечается, что администрации некоторых соцсетей оперативно реагируют на жалобы пользователей и удаляют противоправный контент. "Со всеми соцсетями без исключения выстроена эффективная работа по удалению вредоносного контента по требованию Роскомнадзора", - указывается в отчете. При этом мониторинг фейков в TikTok и YouTube осложняется отсутствием технических возможностей по распознаванию голоса, подчеркивается в документе.

По данным комитета, недостоверные сообщения касались, в частности, якобы разрешения полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих, отключения интернета, демонстрации кадров протестов прошлых лет, смерти активистов в результате действий правоохранителей, поджога Кремля и использования военных для подавления протеста.

"Данный отчет депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для принятия мер реагирования. Будут также проработаны подходы к совершенствованию "антифейкового" законодательства", - приводятся в отчете слова главы комитета Александра Хинштейна.

Усиление ответственности

Комитет намерен обсудить "участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста". Сейчас максимальное наказание за такое правонарушение (ч. 1 ст. 17.12 КоАП "Незаконное ношение форменной одежды") составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией формы. "Александр Хинштейн предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями", - уточняется в тексте.

По словам парламентария, законодательно уже многое сделано для безопасности цифровой среды для россиян. Депутат напомнил о поправках, обязывающих соцсети с 1 февраля самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. В числе других новаций Хинштейн назвал миллионные штрафы для владельцев интернет-ресурсов за неудаление запрещенной информации и ужесточение ответственности за "фейк-ньюс".

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.