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Патрушев заявил, что Западу нужен Навальный для дестабилизации ситуации в России

Секретарь Совбеза отметил, что Алексей Навальный "неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов", - заявил Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты", которое опубликовано во вторник.

"К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он прокомментировал заявления украинских политиков о том, что необходимо разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального. "Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного", - считает Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что "этот "деятель" неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах". "И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", - указал Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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