В Думе считают, что организаторы протестов 23 января хотели "белорусский сценарий" для РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Организаторы несогласованных акций протеста в России 23 января хотели жертв, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране по белорусскому сценарию. Об этом во вторник заявил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Авторы сценария того, что происходило 23-го числа - для этого звали детей - хотели жертв для того, чтобы в дальнейшем раскачивать ситуацию по белорусскому сценарию. И только благодаря очень мужественным, умелым, достойным действиям сотрудников правоохранительных органов этих жертв удалось избежать", - сказал парламентарий перед пленарным заседанием нижней палаты. По его мнению, правоохранители вели себя "очень профессионально и достойно, может быть, за редчайшим исключением".

Депутат считает, что речь идет не просто о несанкционированных акциях, а об "организованных массовых беспорядках". "Мы столкнулись с тем, что впервые на подобного рода акциях действовали почти профессиональные боевики, которые нападали на сотрудников полиции, применяли рукоприкладство, чуть не убили на Пушкинской площади человека, поднявшего плакат против [Алексея] Навального", - подчеркнул он.

Единоросс уверен, что из произошедшего необходимо "извлечь уроки". "Необходимо наполнять реальным содержанием принятый по инициативе президента закон о воспитательной работе в образовательных учреждениях. Это не должно стать формальностью. С молодежью надо работать постоянно", - заключил Исаев.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих.