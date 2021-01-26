{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России состоится в ближайшие дни

Стороны обсудят различные вопросы, связанные с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций, сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна

ЕРЕВАН, 26 января. /ТАСС/. Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России для обсуждения разблокирования региональных транспортных коммуникаций состоится в ближайшие дни. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

"Встреча состоится в ближайшие дни, точная дата и время пока не определены. В повестке дня не указано конкретное направление или инфраструктура, в ней обсуждаются различные вопросы, связанные с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций", - отметили в офисе Григоряна.

По итогам встречи 11 января в Москве президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева было принято решение о создании трехсторонней рабочей группы для разблокировки всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

Теги
АзербайджанАрменияРоссия
В ЦИК назвали фейком информацию об опросе о выносе тела Ленина из Мавзолея
Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев посоветовал авторам подобных материалов перед их публикацией обращаться за комментарием в ЦИК
Читать полностью