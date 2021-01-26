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Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем республики

Президент сообщил, что Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Индии Рама Натха Ковинда и премьер-министра страны Нарендру Моди по случаю национального праздника - Дня республики. Телеграмма российского лидера опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства, существующими между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-индийских связей отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении Путина.

Президент РФ отмечает успехи Индии в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также ее роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Глава российского государства пожелал руководителям страны доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии - благополучия и процветания.

26 января Индия отмечает День республики, установленный в 1950 году и посвященный вступлению в силу конституции страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра
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