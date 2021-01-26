В ЦИК назвали фейком информацию об опросе о выносе тела Ленина из Мавзолея

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил ТАСС во вторник, что комиссия не планирует весной проводить всенародный опрос о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея в рамках тестирования дистанционного электронного голосования, эта информация является ложной.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что Центризбирком в апреле планирует протестировать систему онлайн-голосования, которая будет применяться на выборах в 2021 году. В материалах также отмечалось, что во время тестирования ЦИК якобы может провести всенародный опрос о выносе тела Ленина из Мавзолея.

"Конечно, это ложь. Кому надо вбрасывать такие фейки? Мне сложно понять желание этих фейкометов. ЦИК никогда не планировал ничего подобного и социологические опросы не проводит, у нас иные полномочия и задачи", - сказал Булаев. Он также посоветовал авторам подобных материалов перед их публикацией обращаться за комментарием в ЦИК. "Но, видимо, главное - придумать фейк, словить хайп, а дальше, хихикая, наблюдать за произведенным эффектом. Явно больной человек", - отметил зампред ЦИК.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть внедрено только к 2024 году. По ее словам, в этом году пилотные проекты, скорее всего, пройдут не более чем в 20 регионах.

В 2021 году в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы.