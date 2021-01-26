Медведев: будущее "Единой России" нужно связать с теми, кто помогал людям в пандемию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев уверен, что будущее партии нужно связать с теми единороссами, которые активно помогали людям в период пандемии. Об этом он заявил во вторник на партийном социальном онлайн-форуме.

"Работа членов партии "Единая Россия" с людьми, оказание им помощи в этот сложнейший период - это серьезный повод присмотреться к работе всех, кто состоит в наших рядах партии", - подчеркнул председатель партии. Медведев добавил, что это в особенности касается депутатов Госдумы и других уровней. "Будущее нашей партии мы должны в первую очередь связывать с теми, кто реально наиболее активно проявил себя во время пандемии", - уверен он.

Медведев отметил, что только в новогодних и рождественских благотворительных мероприятиях приняли участие более 30 тыс. депутатов всех уровней.