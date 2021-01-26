Кремль считает некорректным разглашать имена бизнесменов, владеющих "дворцом" в Геленджике

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Дворец" в Геленджике, который в одном из опубликованных недавно "расследований" приписывали главе российского государства, принадлежит одному или нескольким предпринимателям, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев этого объекта.

Отвечая на вопрос, известны ли собственники "дворца", Песков сказал: "Очевидно, что владельцем является предприниматель". "Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, - заметил он. - И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом".

При этом пресс-секретарь президента сказал, что Кремль "не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев". "И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", - пояснил он.

Комментируя замечание журналиста о том, что в упомянутом "расследовании" сам президент не называется собственником объекта, представитель Кремля заявил: "Не соглашусь с вами". "В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, - указал Песков. - Здесь я с вами категорически не согласен".

Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства ранее "однозначно ответил отрицательно на этот вопрос". "Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту", - подытожил Песков.

Бесполетная зона

Песков заявил, что вопрос об охране "дворца" в Геленджике и якобы установлении над ним бесполетной зоны нужно задавать ФСО и ФСБ, так как они находятся в компетенции данных органов.

"Что касается разных зон - что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО", - сказал он. "Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции", - акцентировал внимание Песков, добавив, что на эту тему "было бы не совсем корректно говорить из Кремля".

"Одно дело, если бы мы действительно говорили о резиденции президента, тогда я мог бы вам предоставить информацию. Но поскольку это не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к государственным резиденциям, то здесь мы просто не можем этого сделать", - объяснил пресс-секретарь главы государства.

Он призвал дождаться появления комментариев от ФСО и ФСБ. "Я знаю, что мы переправили туда некоторые обращения СМИ. Поэтому, я думаю, в течение какого-то времени ответы последуют", - сказал Песков.

Резиденции Путина

Песков заявил, что все резиденции Путина прекрасно известны, о них знают как в России, так и за рубежом.

"Все резиденции президента прекрасно известны, - сказал представитель Кремля. - Президент проводит там мероприятия - и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия".

По словам Пескова, "все они [резиденции] известны не только в РФ, но и за ее пределами".

Таким образом пресс-секретарь российского лидера отреагировал на информацию о том, что несколько компаний сообщали о выполнении работ в приписываемом президенту "дворце" в краснодарском поселке Прасковеевка. Комментируя это, представитель Кремля отметил: "Почему упомянутые компании называли это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос".

Отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль уточнять подробности по "дворцу" с учетом резонанса вокруг темы, Песков сказал: "Президент ответил на заданный вопрос [о принадлежности объекта], <...> ответил абсолютно однозначно". "Если остаются другие вопросы, действительно, компетентные ведомства тоже, наверное, так или иначе предоставят информацию, - добавил он. - Но что касается уточнения - мы что, должны залезать в частную собственность? Как вы себе это представляете? Это же невозможно".

Песков вновь заявил об отсутствии у него данных о посещении Путиным когда-либо так называемого дворца в Геленджике, и призвал обратить внимание и на другие темы.

"Я не располагаю какой-то информацией, что он когда-то мог посещать этот дворец", - сказал представитель Кремля.

Ответив, таким образом, на просьбу в очередной раз прокомментировать тему объекта в Геленджике, Песков спросил у своих собеседников, есть ли еще вопросы. "Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец", - заметил пресс-секретарь президента, добавив, что дворцов много "и все они, как правило, частные".