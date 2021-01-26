Песков: России и США нужны энергичные усилия, чтобы финализировать вопрос о продлении ДСНВ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия и США осуществляют энергичные контакты по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что не знает, поднималась ли тема Алексея Навального на российско-американских переговорах.

"Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась", - сказал представитель Кремля о телефонной беседе в понедельник секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Я, к сожалению, не владею информацией о других деталях разговора Патрушева и его коллеги, поэтому не могу сейчас точно подтвердить, поднимался ли вопрос жителя СИЗО", - признался Песков.

При этом он подчеркнул, что "сейчас действительно осуществляются энергичные контакты [Москвы и Вашингтона], потому что время до истечения срока действия договора стремительно убывает". "Поэтому требуются действительно энергичные контакты, энергичные усилия с тем, чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении [ДСНВ]", - отметил представитель Кремля. Он также обратил внимание на то, что продление договора "отвечает интересам обеих стран, а также всего мира".