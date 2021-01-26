Песков заявил, что признать Навального виновным может только суд

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Признание Алексея Навального виновным не является прерогативой Кремля, сделать это может только суд, который ранее уже выносил обвинительные вердикты в отношении него. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".

"Объявить любого гражданина России виновным может только суд. Мы знаем, что Навальный уже неоднократно признавался виновным в преступлениях по российским законам и дальнейшие любые решения может принимать только суд. Это не прерогатива Кремля", - сказал Песков.

В своем интервью Патрушев заявил, что Навальный нужен Западу для дестабилизации ситуации в РФ. Секретарь Совбеза также отметил, что "этот деятель неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах" и как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Навальному и его брату Олегу по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Навальный был осужден на 3,5 года заключения условно, его брат - на 3,5 года колонии общего режима. Они были признаны виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и легализации денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору.