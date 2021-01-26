Матвиенко попросит лидеров партий о равных возможностях для мужчин и женщин на праймериз

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готовит обращение к лидерам партий накануне выборов в Госдуму с просьбой предоставлять равные возможности мужчинам и женщинам в ходе праймериз. Об этом она сообщила во вторник на встрече с выпускницами программы "Женщина-лидер".

"Я сейчас готовлю обращение ко всем лидерам партий накануне выборов в Государственную думу, чтобы они в своих списках при подготовке, формировании кандидатов на праймериз все-таки выдерживали правильное соотношение с учетом равных возможностей женщин и мужчин, которые будут представлены. Мы не просим никаких тепличных условий, снисходительного отношения к нам, комплиментов, мы хотим на равных конкурировать, но в честной конкурентной борьбе", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в настоящее время при выборе на ту или иную должность между мужчиной и женщиной приоритет отдается мужчине при прочих равных условиях. "Вот эти стереотипы надо ломать, такого равенства добиваться: при прочих равных нельзя отдавать приоритет по принципу пола, давать равные возможности", - подчеркнула спикер Совфеда.