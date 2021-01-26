Лавров: Россия и Иран надеются, что США вернутся к выполнению резолюции СБ ООН по СВПД

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия и Иран заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и надеются на возвращение США к выполнению соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы надеемся, что усилия, которые сейчас предпринимаются, дадут результат и позволят сохранить СВПД, а США вернутся к полному выполнению резолюции СБ ООН 2231. Это в свою очередь создаст условия для соблюдения всех требований ядерной сделки с Ираном", - отметил глава МИД РФ.

Министр обратил внимание на то, что Москва и Тегеран занимают единую позицию относительно дальнейшей судьбы СВПД. "Мы заинтересованы в полноценном сохранении плана действий и убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное всестороннее выполнение положений этого важнейшего документа всеми вовлеченными сторонами в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН", - подчеркнул он.

В этой связи Лавров напомнил о принятом 21 декабря прошлого года совместном министерском заявлении стран, которые остаются в СВПД, где говорится о том, как двигаться в направлении сохранения и выполнения договоренностей по иранской ядерной программе.

Выполнение обязательств

Лавров заявил, что Россия слышит заявления США о возвращении к СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и будет это приветствовать.

"Мы слышали немало заявлений от команды [президента США] Джо Байдена, которые касаются его планов во внешней политике. Среди этих планов было анонсировано намерение вернуться в полное соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Если это произойдет, мы будем это только приветствовать", - сказал он.

Лавров напомнил, что Москва и Тегеран неоднократно высказывались за то, чтобы все участники СВПД вернулись к выполнению своих обязательств. "Если это произойдет, а мы надеемся, что сумеем достичь такого результата, то, конечно, отношения между Ираном и РФ выиграют, поскольку они будут выведены из-под нелегитимных, незаконных односторонних санкций как со стороны США, так и со стороны целого ряда других стран " - добавил министр.

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Иран обязался в течение 15 лет обогащать уран до уровня не выше 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.

По словам Лаврова, Россия озабочена тем, что Иран отошел от добровольных обязательств в рамках СВПД по ядерной программе, но в корне проблемы лежит несоблюдение Вашингтоном своих обязательств.

"В России весьма озабочены тем, что Иран вынужден отходить от своих добровольных обязательств по СВПД. Мы понимаем, что в корне проблемы лежит систематическое многолетнее несоблюдение и даже нарушение администрацией [президента США Дональда] Трампа обязательств по резолюции 2231, которая одобрила СВПД", - сказал он.