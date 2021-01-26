Россияне не обращались в посольство РФ на фоне протестов в Нидерландах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Нидерландах не располагает информацией о задержанных или пострадавших российских гражданах в ходе протестных акций в Нидерландах. Об этом заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин в интервью телеканалу "Россия-24".
"У нас нет такой информации. Если бы кто-то был задержан, мы бы уже получили информацию. Скорее всего, нет. В посольство обращений не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Беспорядки в различных нидерландских городах проходят уже третий вечер подряд. Основные участники - агрессивно настроенные молодые люди. Недовольство вызвано правительственными мерами по борьбе с COVID-19. С середины декабря 2020 года в стране вводили практически тотальный карантин. Тогда закрыли все магазины, тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. С 23 января в Нидерландах вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 (с 23:00 до 06:30 мск).