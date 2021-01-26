Лавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия приветствует стремление Ирана, Турции, Грузии и ряда европейских стран подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Он подчеркнул, что Иран, Турция и Грузия заинтересованы в восстановлении экономики Нагорного Карабаха. Более того, уже звучат инициативы относительно того, чтобы Азербайджан, Армения и Грузия при участии РФ, Ирана и Турции стремились выстраивать в регионе отношения с учетом новой реальности. "Реальности, когда нет войны, когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара", - пояснил Лавров.

"Помимо России, Ирана, Турции, есть много желающих подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха и вокруг него, в том числе из европейских стран. Я думаю, это можно только приветствовать. Здесь главное, чтобы все внешние игроки думали прежде всего <...> о том, что сейчас очень важно создать и укрепить, сделать надежным и прочным экономический фундамент дальнейшей жизни этого региона", - сказал министр.

"У нас нет сомнений, что Исламская Республика Иран будет заинтересована в подключении к этим проектам. Россия также будет непосредственно участвовать в тех усилиях, которые вытекают из договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей, на этот счет есть уже конкретные наметки", - заключил глава МИД РФ.

Ранее в Кремле по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Участники рассмотрели ход реализации совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудили дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. По итогам встречи, продлившейся почти четыре часа, было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах в Нагорном Карабахе, их реализацию будет курировать трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.