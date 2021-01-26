Российские парламентарии готовы обсудить тему Навального с председателем ПАСЕ в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские парламентарии во вторник в ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом обсудили тему, связанную с Алексеем Навальным, выразив готовность вернуться к ней в ходе визита Дамса в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

"Что касается проблемы осужденного блогера Алексея Навального, то российские парламентарии также выразили свою позицию и договорились продолжить этот диалог в ходе визита Дамса в Москву в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день Химкинский суд Подмосковья продлил срок задержания до 15 февраля для обеспечения его явки на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3,5 года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок на пять лет, который позднее был продлен на год. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене ему наказания.

Тематическое обсуждение вопросов

Российская делегация в ПАСЕ заявила о необходимости тематического, а не странового подхода к обсуждению разного рода вопросов, в том числе действий властей во время протестных акций. Этот вопрос был поднят во вторник в Страсбурге на встрече делегации во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.

"Считаем, что обсуждение тех или иных вопросов на площадках ассамблеи должно быть тематическим, а не страновым: то есть основываться не только на изучении тех проблем, которые есть к востоку от Вены, но и к западу от нее", - цитирует Толстого его пресс-служба. "Мы видим, как действуют власти во время протестов в Нидерландах, беспорядков в Германии и Франции, и считаем, что этот вопрос нужно рассматривать комплексно, а не избирательно", - подчеркнул он.

Российские парламентарии обратили внимание Дамса на недопустимость двойных стандартов. "Взять любой вопрос повестки - двойные стандарты прослеживаются везде, будь то протесты в Белоруссии или общее обсуждение прав человека и свободы выражения мнений", - пояснил Толстой.

"Так быть не должно, так как подобные подходы подрывают авторитет этой крупнейшей площадки европейского межпарламентского диалога [ПАСЕ] и обесценивают принимаемые решения и резолюции", - убежден он.

В понедельник, выступая на сессии ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил перейти от странового к тематическому мониторингу. Он напомнил, что "процедура мониторинга создавалась в те годы, когда в Совет Европы принимались страны, ранее разделенные железным занавесом", но с тех пор процедура мониторинга применяется к России 24 года. В результате, полагает он, "мониторинг превратился из средства подтягивания стран под высокие стандарты СЕ в инструмент проведения искусственных разделительных линий на пространстве Совета Европы".