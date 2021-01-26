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Володин обсудил с вице-премьером Григоренко повышение эффективности законотворчества

На встрече также шла речь "о рассмотрении приоритетных законопроектов, которые правительство планирует внести в Госдуму в период весенней сессии"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече во вторник обсудили вопросы совместной законотворческой работы палаты парламента и кабмина, сообщает сайт Госдумы.

"Володин и Григоренко обсудили вопрос повышения эффективности совместной работы Государственной думы и правительства в области законотворчества", - отмечается в сообщении.

Встреча Володина с Григоренко, который также возглавляет комиссию правительства по законопроектной деятельности, прошла в Госдуме. На ней также шла речь "о рассмотрении приоритетных законопроектов, которые правительство планирует внести в Госдуму в период весенней сессии".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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