Володин обсудил с вице-премьером Григоренко повышение эффективности законотворчества

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече во вторник обсудили вопросы совместной законотворческой работы палаты парламента и кабмина, сообщает сайт Госдумы.

"Володин и Григоренко обсудили вопрос повышения эффективности совместной работы Государственной думы и правительства в области законотворчества", - отмечается в сообщении.

Встреча Володина с Григоренко, который также возглавляет комиссию правительства по законопроектной деятельности, прошла в Госдуме. На ней также шла речь "о рассмотрении приоритетных законопроектов, которые правительство планирует внести в Госдуму в период весенней сессии".