В правительстве Белгородской области появятся два новых департамента

ТАСС, 26 января. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел первые с момента назначения структурные изменения в правительстве региона, утвердив два новых департамента - здравоохранения, социальной защиты населения и труда. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В структуру правительства Белгородской области внесены изменения. Департамент здравоохранения и социальной защиты Белгородской области разделен на два отдельных департамента: департамент здравоохранения и департамент социальной защиты населения и труда региона", - говорится в сообщении.

Как отмечается в постановлении правительства Белгородской области, внесенные изменения позволят повысить эффективность работы, в том числе в сфере управления социально-экономическим развитием региона. В ведении департамента социальной защиты вошли реализация политики в сфере социально-трудовых отношений, охраны труда, содействие занятости населения и социальная защита.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в ноябре 2020 года. До назначения Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, ранее - вице-губернатора Севастополя. Гладков является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов.