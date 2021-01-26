Гатилов заявил, что РФ готова к продолжению разговора с США по стратегической повестке дня

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Россия готова к продолжению системного разговора с США по стратегической повестке дня, и первоочередным шагом на этом направлении должно стать продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил во вторник на сессии Конференции по разоружению постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Мы готовы к продолжению системного разговора с США по стратегической повестке дня, - сказал дипломат. - Убеждены, что первоочередным шагом на этом направлении должно стать безусловное продление Договора по СНВ, который обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения". Гатилов назвал "обнадеживающими" недавние высказывания представителей новой администрации США в пользу продления действия ДСНВ на пять лет. Выигранное за счет пролонгации этого договора время "позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности".

Постпред РФ напомнил об объявленном Россией моратории на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут появляться аналогичные системы американского производства, а также о предложенных "конкретных вариантах верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей". "Разумным ответом со стороны США и НАТО стал бы аналогичный встречный мораторий", - сказал Гатилов. Россия готова к продолжению усилий по минимизации негативных последствий развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), случившегося не по ее вине, продолжил дипломат, выразив сожаление в связи с тем, что "пока США и страны - члены НАТО предпочитают рассматривать эту проблему через призму политических (национальных и групповых) установок, а не с точки зрения необходимости укрепления региональной и глобальной безопасности и поддержания стратегической стабильности".

Глава российский дипмиссии подчеркнул растущее значение устойчивого функционирования и защиты целостности Договора о нераспространение ядерного оружия (ДНЯО). "Для этого необходимы объединенные усилия всех сторон Договора", - констатировал Гатилов.

В свою очередь "примером ошибочного подхода" может служить "разработанный на неинклюзивной и неконсенсусной основе Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)", отметил постпред РФ. Этот договор "создает напряженность между членами международного сообщества и подрывает авторитет ДНЯО и основанную на нем систему ядерного нераспространения".

Свободный от оружия космос

Коснувшись проблемы предотвращения гонки вооружений в космосе, Гатилов подчеркнул, что Россия выступает за "космос, свободный от оружия любого вида". В 2008 году РФ вместе с китайскими партнерами предложила проект договора, предусматривающего запрет на размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов, в 2014 году он был обновлен с учетом соображений других делегаций Конференции по разоружению.

Дипломат напомнил также, что в 2016 году делегация РФ предложила разработать на площадке этого форума конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма. "На наш взгляд, такая конвенция, проект элементов которой нами представлен партнерам по Конференции позволила бы в значительной мере повысить эффективность международно-правового инструментария в сфере с таким злом, как ОМУ-терроризм", - заключил Гатилов.