Постпред России в Вене прогнозирует скорую договоренность между РФ и США о продлении ДСНВ

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ожидает скорого достижения договоренности между РФ и США по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

"По всей видимости, Россия и США достигают ощутимый и быстрый прогресс в продлении ДСНВ. Есть основания полагать, что соответствующее соглашение может очень скоро стать реальностью", - написал Ульянов в Twitter.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.