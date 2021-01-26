Володин: проблема чиновников в России в их неэффективности, а не в личных автомобилях

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что основная проблема чиновников в России - в их неэффективной работе, а не в том, что они ездят на персональной машине и не пользуются общественным транспортом.

"У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он в машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно", - сказал Володин в интервью радио "Комсомольская правда".

По его словам, бывали случаи, когда чиновники "пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи", а в результате "мы с вами теряли страну". "Можно поездить и на трамвае, и на троллейбусе и при этом ни за что не отвечать. Но этот популизм, он ведет-то к развалу", - отметил Володин.

По его словам, "корень зла" стоит искать в "неэффективности, в безответственности, в непорядочности". "Пускай, он ездит на персональной машине, пускай, еще что-то у него будет, но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопросов", - считает Володин.

При этом, уверен спикер Госдумы, если чиновник не решает основные проблемы граждан и берет взятки, то "может быть, ему не только с машины надо пересесть на трамвай, а и в другое место, там, где он может в одиночестве побыть".