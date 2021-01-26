Володин считает оскорбительными высказывания о "клоунах" в Госдуме

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Высказывания о "клоунах" в Госдуме оскорбительны, необходимо уважительно относиться к выбору россиян. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью радио "Комсомольская правда".

В ходе беседы журналисты спросили политика, как он относится к выражениям "бешеный принтер" и "клоунов понабрали в Госдуму".

"Послушайте, давайте соберите своих коллег по цеху. Они тоже все разные. Кто-то вам нравится, кто-то не нравится. Потом вы исходите ведь опять из чего? Вот вы берете, в Думу кидаете, удовольствие от этого получили - хорошо. Кто клоун-то? Вот я пришел в Думу и работал с [экс-премьером РФ Евгением] Примаковым. Мне оскорбительно это слышать. Все это время и [в период] предыдущей работы мы дружили с [режиссером Станиславом] Говорухиным. Я говорю о людях, которых нет. Но есть люди, которые сегодня в Думе. Та же [Валентина] Терешкова, та же [Светлана] Савицкая", - отреагировал председатель Госдумы.

По его мнению, негативный имидж можно закрепить за любым человеком. "Вопрос в другом. Если мы не будем уважительно относиться к своему выбору, нас никто не будет уважать", - уверен Володин.