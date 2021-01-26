Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией против России с целью введения санкций

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал антироссийской провокацией всю историю с якобы отравлением Алексея Навального, отметив, что Германия так и не предоставила России никаких материалов в пользу своих обвинений, на основе которых, тем не менее, бездоказательно вводятся санкции. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" во вторник.

"Речь идет о том, что, на мой, допустим, взгляд, там очень много того, что требует исследования, изучения, и на основе чего можно будет сделать определенные выводы. Но его [Навального] спасала вся страна, президент сделал все, чтобы его отправили лечиться в Германию", - сказал Володин.

По его словам, чтобы разобраться в ситуации с предполагаемым отравлением, российским властям "необходим биологический материал", который и был запрошен у Германии. "Почему до сих пор-то не передают, почему? Анализы, соответственно, формулы того же "Новичка", если там нашли. Нет ответа. Почему?" - констатировал спикер.

"Мы - граждане нашей страны, нам это важно. Против нас совершена провокация, на основании этой провокации объявляют санкции. Это все бьет по нашей стране, по благосостоянию граждан, по экономике нашей страны, по престижу нашей страны", - резюмировал Володин.

По его словам, Навальный сам стал инструментом в борьбе иностранных спецслужб против России, не играя самостоятельной роли. "Потому что я считал и считаю, что он инструмент в достижении целей, которые перед собой ставят зарубежные страны и спецслужбы, пешка в этой игре, ему определили роль. И за те берега и, если хотите, ограничения, которые для него выбраны, не дадут выйти. И плюс все то, что связано с его якобы отравлением, меня, допустим, наводит на мысль, что это вообще постановка", - добавил спикер Госдумы.

Он также скептически отозвался о видеоматериале Навального о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину дворце в Геленджике, заметив, что число просмотров могло быть "накручено" и добавил, что сам смотреть "расследование" не собирается. В ответ на вопрос журналистов, почему по отношению к Навальному со стороны чиновников и депутатов часто используется неопределенная формулировка "берлинский пациент" или схожие, Володин заявил, что фамилия Навального никогда не была для него табуированной. "Не будьте заложниками тех опять идеологем и каких-то рекламных трюков, когда начинают соревноваться, кто больше назовет эту фамилию. Для меня она не табуированная - ни раньше не была, ни сейчас", - прокомментировал Володин.

Инцидент с Навальным

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

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