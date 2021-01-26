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О чем говорили Путин и Байден. Главное

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

26 января состоялся первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Основные моменты - в материале ТАСС.   

  • Путин и Байден выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).    
  • Среди международных тем также затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. 
  • Президенты обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую. 
  • Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Он отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран. 
  • Стороны условились о поддержании контактов. 

В пресс-службе Кремля отметили, что в целом беседа президентов России и США носила деловой и откровенный характер. Разговор состоялся по инициативе американского лидера, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она уточнила, что Байден, в частности, планировал обсудить с Путиным ситуацию вокруг Алексея Навального и выборы в США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
Источник: ратификация соглашения о продлении ДСНВ станет первым пунктом повестки Госдумы
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