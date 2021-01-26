О чем говорили Путин и Байден. Главное

26 января состоялся первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Основные моменты - в материале ТАСС.

Путин и Байден выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Среди международных тем также затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Президенты обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Он отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.

Стороны условились о поддержании контактов.

В пресс-службе Кремля отметили, что в целом беседа президентов России и США носила деловой и откровенный характер. Разговор состоялся по инициативе американского лидера, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она уточнила, что Байден, в частности, планировал обсудить с Путиным ситуацию вокруг Алексея Навального и выборы в США.