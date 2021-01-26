Слуцкий заявил, что Госдума "сегодня-завтра" готова начать работу по пролонгации ДСНВ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума готова в самые короткие сроки приступить к работе по обеспечению законодательного процесса пролонгации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом журналистам во вторник сообщил глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

О чем говорили Путин и Байден.

О чем говорили Путин и Байден. Главное

"Готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3", - сказал он.

Глава комитета отметил, что обмен нотами о продлении ДСНВ между двумя странами стал "важнейшим сигналом по сохранению системы ядерного сдерживания в мире". "Ждем внесения соответствующих документов в Госдуму", - резюмировал депутат.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президенты России и США - Владимир Путин и Джозеф Байден - выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".