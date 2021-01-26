Косачев уверен, что СФ уже 27 января может проголосовать за ратификацию ДСНВ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 27 января готов совершить все необходимые ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил журналистам во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра", - сказал Косачев.

Он выразил уверенность, что обе палаты Федерального собрания "не потеряют ни минуты с тем, чтобы этот договор был продлен уже юридически, через все необходимые ратификационные процедуры". "Я совершенно точно знаю, что мы в Совете Федерации к этому абсолютно готовы", - добавил он.

Косачев также приветствовал, что сотрудничество России с новой администрацией США начинается продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией США, с администрацией президента [Джозефа] Байдена с такого хорошего, символичного шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери и даст новые дополнительные возможности, чтобы продвигаться в наших сложных отношениях и по другим вопросам", - сказал Косачев журналистам.

Достигнутые договоренности сенатор охарактеризовал как событие огромного значения, отметив, что у него есть несколько измерений. "Если отталкиваться от сегодняшней ситуации, понятно, что выработать эту договоренность было предельно сложно, исходя из соображений сжатого времени, но и исходя из атмосферы, которая царит в российско-американских отношениях и которая пока никоим образом не изменилась в связи со сменой американской администрации", - отметил он.

Однако, главное измерение этого события, по его словам, заключается в том, что сохраняется сам договор. "Это важнейший, краеугольный документ, который совершенно точно не утратил своего значения даже после того, как стороны выполнили свои обязательства. Эти обязательства выполнены еще в 2018 году и Россией, и США. Те максимальные потолки, которые соглашением установлены - а я напомню, что по этому договору стороны обязались на одну треть сократить количество боезарядов и в два раза сократить количество стратегического ядерного оружия - вот эти все обязательства выполнены", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Он считает не менее важным, что сохраняются обязательства сторон по тому, чтобы не размещать такого оружия за пределами своих национальных территорий.

"И еще одно обстоятельство - это инспекции. Без инспекции понимать, что происходит с другой стороны, практически невозможно. Договор по открытому небу, который позволял наблюдать за ситуацией, это совершенно точно не инспекции", - подчеркнул Косачев. Он добавил, что инспекции можно было осуществлять и теперь можно будет продолжить это делать в соответствии с положениями договора, чтобы понимать практически на 100%, что происходит "на той стороне противостояния [двух стран] в сфере стратегических ядерных вооружений".

Успех российской дипломатии

Косачев назвал продление соглашения "огромным успехом российской, отечественной дипломатии", а также отметил огромный личный успех президента Владимира Путина. "Потому что именно он еще в конце 2019 года исчерпывающим образом подтвердил готовность России без всяких условий этот договор продлевать, неоднократно говорил об этом и в дальнейшем, добивался продления договора. Наконец, это произошло", - констатировал сенатор.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президенты России и США - Владимир Путин и Джозеф Байден - выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.