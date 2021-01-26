Володин на вопрос о выборе между Трампом и Байденом заявил, что он - "за Путина"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о выборе между экс-президентом США Дональдом Трампом и нынешним главой государства Джозефом Байденом, заявил, что выступает за российского лидера Владимира Путина.

"Я за Путина. А вы, что, за Байдена или за Трампа?", - сказал Володин. Говоря о том, кто менее предпочтителен из них для России, политик ответил: "Давайте поживем - увидим".

При этом председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул, что выбор между Байденом и Трампом является внутренним вопросом США. "Но, учитывая, что они нам берут и навязывают, экспортируя демократию по всему миру, конечно, мы не можем согласиться с тем, что она у них у самих есть. Политическая система [США] архаична, непрозрачна, неподконтрольна обществу, международные институты по наблюдению за выборами практически в большинстве штатов не допускаются, подсчет голосов не прозрачен, все это мы с вами видели", - считает Володин.

46-й президент США Джозеф Байден вступил в должность 20 января.