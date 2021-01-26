Путин внес на ратификацию в Думу соглашение о продлении ДСНВ на пять лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении на пять лет без дополнительных условий Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Текст опубликован в думской электронной базе .

"Согласно пункту 2 статьи XIV Договора срок его действия составляет 10 лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение, - говорится в пояснительной записке. - В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет". Там отмечается, что 26 января между Россией и США заключено соглашение о продлении ДСНВ.

В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом".

Ноты о продлении

Согласно ноте американской стороны, посольство США в РФ "от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года".

"Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации", - говорится в ответной ноте МИД РФ. Ни о каких дополнительных условиях в данных документах речи не идет.

О ДСНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.