Лавров и Зариф выступили за лучшее будущего для Закавказья после войны в Карабахе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, который завершил рабочий визит в российскую столицу в рамках своего турне.

Среди множества острых тем, которые обсуждались министрами на переговорах, особое внимание было уделено проблеме восстановления Нагорного Карабаха после разрушительного конфликта. На итоговой пресс-конференции стороны выступили с общей позицией: государства региона должны объединить усилия, чтобы создать зону безопасности экономического процветания в Закавказье.

Москва и Тегеран также подтвердили готовность и впредь предпринимать попытки по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но ждут конструктивных шагов от США. А общая угроза в лице пандемии открыла еще один вектор сотрудничества двух стран: Зариф объявил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Исламской республике, и теперь Тегеран готовится к закупкам и производству этого препарата.

Еще одним важным итогом встречи стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.

Превратить кризис в возможность

Иранский министр в эти дни совершает турне, посвященное урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Москва стала его второй остановкой после Баку. Зариф рассчитывает заручиться поддержкой всех стран Закавказья, а также ключевых игроков - России и Турции, - чтобы объединить регион прочными экономическими связями. Именно это, по его мнению, позволит полноценно преодолеть болезненный конфликт между Арменией и Азербайджаном и поможет предотвратить повторение подобных сценариев в будущем.

Возможности для налаживания тесного сотрудничества в регионе открылись благодаря трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября, которое легло в основу мирного урегулирования в Карабахе. Зариф подчеркнул, что при содействии Москвы удалось найти выход из кризиса в духе регионального партнерства и при соблюдении интересов всех сторон. "Наша общая обеспокоенность заключалась в том, что конфликт происходил по соседству с нами, нагнетал обстановку, погибали люди. Но я думаю, что урегулирование конфликта можно превратить и в общую возможность", - пояснил глава МИД Ирана.

Лавров в свою очередь приветствовал стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха, а также выразил намерение углубить взаимодействие Москвы и Тегерана по этому вопросу. "У нас нет сомнений, что Исламская Республика Иран будет заинтересована в подключении к этим проектам. Россия также будет непосредственно участвовать в тех усилиях, которые вытекают из договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей, на этот счет есть уже конкретные наметки", - отметил российский министр.

Он добавил, что и другие страны выражают желание подключиться к этому процессу - в первую очередь Турция и Грузия, но и европейские государства. "Здесь главное, чтобы все внешние игроки думали прежде всего о том, что сейчас очень важно создать и укрепить, сделать надежным и прочным экономический фундамент дальнейшей жизни этого региона", - заключил глава МИД РФ.

Изменение позиции Вашингтона

Еще в приветственном слове Лавров подчеркнул, что Москва считает приоритетной задачу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. И Россия, и Иран неизменно настаивают на выполнении условий соглашения всеми сторонами, включая США. В то же время Вашингтон под руководством бывшего президента Дональда Трампа предпринял немало усилий для полного краха ядерной сделки. Особенно агрессивные действия пришлись на 2020 год, когда США добавилась возвращения санкций ООН в отношении Тегерана.

Теперь же, с приходом новой администрации Джозефа Байдена в Белый дом, надежды на изменение деструктивной позиции США возродились. "Мы слышали немало заявлений от команды Джо Байдена, которые касаются его планов во внешней политике. Среди этих планов было анонсировано намерение вернуться в полное соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Если это произойдет, мы будем это только приветствовать", - указал глава российской дипломатии.

Зариф тут же призвал не забывать о разнице между словами и делами со стороны Вашингтона. Он указал, что Тегеран будет реагировать только на соответствующие шаги американцев. В частности, Иран собирается выполнять все условия ядерной сделки только при условии снятия нелегитимных односторонних санкций со стороны США.

Лавров выразил солидарность со своим коллегой и отметил, что в корне проблемы лежит несоблюдение Вашингтоном своих обязательств. Именно этим обусловлен отход Ирана от добровольных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тем не менее Москва озабочена складывающейся ситуацией вокруг иранской ядерной программы.

В связи с этим Лавров напомнил о предложении президента России Владимира Путина провести в формате видеоконференции встречу лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана, которая была бы посвящена СВПД. Глава МИД РФ подчеркнул, что оно по-прежнему остается в силе.