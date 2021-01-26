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Госдума может 27 января ратифицировать соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет

Комитет по международным делам соберется уже завтра, отметил глава комитета Леонид Слуцкий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам в среду обсудит соглашение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет и предложит палате ратифицировать документа в этот же день. Об этом во вторник заявил журналистам глава комитета Леонид Слуцкий.

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"Президент внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Комитет по международным делам соберется уже завтра. С учетом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января", - сказал он.

Ранее президенты России и США - Владимир Путин и Джозеф Байден - в ходе состоявшегося телефонного разговора выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении СНВ-3.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
Источник: ратификация соглашения о продлении ДСНВ станет первым пунктом повестки Госдумы
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