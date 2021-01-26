Источник: ратификация соглашения о продлении ДСНВ станет первым пунктом повестки Госдумы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вопрос о ратификации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет рассмотрен Госдумой в среду в первую очередь. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в палате.

Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Данный вопрос, скорее всего, будет внесен с голоса и поставлен в повестку дня первым номером", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все необходимые документы уже поступили в Госдуму и направлены председателем палаты Вячеславом Володиным в профильный комитет по международным делам.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года. Путин и президент США Джозеф Байден в ходе состоявшегося телефонного разговора выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении договора.