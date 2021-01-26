Эксперт: продление ДСНВ показывает готовность США к рациональному диалогу с Россией

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Договоренность о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) стала хорошим сигналом со стороны США, свидетельствующим о расположенности к рациональному диалогу с Россией. Такое мнение высказал во вторник ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Это хороший сигнал. На фоне общих новостей, не очень приятных, эта - одна из лучших. Это означает, что, помимо всякой демагогии, существует рационализм, существует готовность разговаривать, - отметил эксперт. - И это очень добрый сигнал со стороны президента США Джозефа Байдена, его администрации".

По мнению Быстрицкого, администрация Байдена не хочет начинать выстраивать отношения с Москвой с "конфронтации в лоб". "Да, они будут говорить всякие слова по поводу России, но это очень важный жест, и они несколько раз это декларировали, высказывали мнение, что Россия и США могут, вне зависимости от разного рода конфронтационных обстоятельств, взаимодействовать и решать сложные проблемы", - добавил специалист.

Он призвал как не недооценивать, так и не переоценивать это соглашение, однако оно означает, что и на других треках возможен диалог. В этом, по мнению Быстрицкого, заключается разница подходов к диалогу администраций Байдена и экс-президента Дональда Трампа, поскольку при Трампе было "много добрых слов, но ничего конструктивного", а при новом руководстве Белого дома "слов добрых нет", но присутствует конструктивный подход.

В том числе согласие продлить СНВ-3 открывает пространство для диалога по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в одностороннем порядке, отметил аналитик. "Мы можем увидеть очень даже перспективное развитие этого. Не надо преувеличивать и обманываться, но очень важно, что была достигнута некая граница споров, противостояния. Повторю, это не означает, что на других фронтах это приведет к какому-то быстрому прорыву, но этот факт - очень позитивный. Он дает основание полагать, что если здесь договорились, то, может, и где-то еще договоримся", - заключил Быстрицкий.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года. Путин и Байден в ходе состоявшегося телефонного разговора выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении договора.

О ДСНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.