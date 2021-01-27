Путин выступит с большой речью на "давосской неделе"

Это будет первое в 2021 году участие президента РФ в крупном международном форуме. Накануне Россия и США обменялись нотами о продлении одного из важнейших для мировой стабильности и безопасности соглашений - Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), состоялся первый телефонный разговор Путина с новым президентом США Джозефом Байденом. Лидеры, в частности, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, в торгово-экономической и других сферах, темы международных соглашений и другие актуальные вопросы.

Представитель Кремля не стал заранее анонсировать конкретные детали готовящейся речи. "Тема Давоса хорошо известна. Это - новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее", - сказал Песков, отметив, что в целом дискуссии на мероприятии будут разворачиваться вокруг того, как меняется мир в эпоху пандемии.

По словам пресс-секретаря, выступление Путина ожидается в середине дня. В программе на официальном сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) обращение российского лидера значится в 14:00-14:30 мск. Как и другие мероприятия "давосской недели", оно будет идти с синхронным переводом на арабский, английский, французский, немецкий, испанский, китайский и японский языки. По словам пресс-секретаря президента РФ, телемост обеспечивают организаторы форума. "По мере того, как мы будем получать и обрабатывать сигнал, может быть, с небольшой задержкой, мы это будем давать [в эфир российским СМИ], практически впрямую", - сказал Песков.

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира ВЭФ сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики состоится в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая, а на январь было запланировано в онлайн-формате провести традиционную "давосскую неделю". Всего в рамках стартовавшего в понедельник пятидневного мероприятия должно состояться выступление около двух десятков лидеров государств.

История сотрудничества России с Давосским форумом отсчитывается с 1986 года, когда по телемосту из Москвы к собравшимся в Швейцарии бизнесменам обратился председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. С 1992 года официальные представители России регулярно участвуют в ежегодных встречах ВЭФ. Путин выступал на Давосском форуме лишь однажды - в 2009 году в статусе премьер-министра России. В 2011 году в форуме впервые принял участие президент России, тогда этот пост занимал Дмитрий Медведев.