Госдума обсудит ратификацию соглашения о продлении ДСНВ на пять лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит вопрос о ратификации соглашения о продлении на пять лет Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), срок действия которого истекает уже 5 февраля.

Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым американским лидером Джозефом Байденом, который стал первым после вступления Байдена в должность главы государства. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, президенты выразили удовлетворение обменом нотами о продлении ДСНВ. В сообщении пресс-службы Кремля было указано, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".

В тот же вечер Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий. В пояснительных материалах было отмечено, что "договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение". Реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом".

Все документы были направлены спикером Госдумы Вячеславом Володиным в комитет по международным делам. Ожидается, что вопрос о ратификации соглашения будет включен в повестку заседания с голоса, депутаты рассмотрят его первым.

Согласно ноте американской стороны, посольство США в РФ "от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года". "Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации", - говорится в ответной ноте МИД РФ.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Спасенный договор

Как отметил ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, "обмен нотами о продлении ДСНВ - важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире".

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Однако в период работы американской администрации бывшего президента Дональда Трампа продление договора оказалось под угрозой. В конце декабря 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не намерен продлевать ДСНВ с Москвой в его нынешнем виде, назвав соглашение "плохой сделкой". В Белом доме ранее предлагали расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею.

Администрация президента Байдена заняла противоположную позицию по этому вопросу. 22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США выступают за продление договора на пять лет. По ее словам, документ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.