Постпред РФ в Вене назвал ответственным подходом России стремление к ратификации ДСНВ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал стремление к скорейшему продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) признаком ответственного подхода России к стратегической стабильности. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter .

"Как правило, ратификация международных договоров в РФ занимает длительное время. В случае с продлением ДСНВ российский парламент, судя по замечаниям его высокопоставленных представителей, будет стремиться завершить этот процесс в рекордные сроки, практически немедленно", - говорится в сообщении Ульянова.

"Это отражение в высшей степени ответственного подхода России к стратегической стабильности и международной безопасности, во многом ассоциирующихся с ДСНВ и продолжением его действия без перерывов", - добавил он.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.