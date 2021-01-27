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Рябков заявил, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

По словам замглавы МИД, договор продляется на пять лет без предварительных условий и дополнений
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия и США договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) без предварительных условий, как на этом настаивала Москва. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На наших условиях, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было "довесков".

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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