Профильные комитеты Совфеда рекомендовали палате одобрить соглашение о продлении ДСНВ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности в предварительном порядке единогласно поддержали на внеочередном совместном заседании вопрос о ратификации соглашения о продлении на пять лет без дополнительных условий Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и рекомендовали палате одобрить его на пленарном заседании. Об этом сообщил ТАСС член комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин.

"Комитеты рассмотрели в предварительном порядке законопроект о ратификации и единогласно приняли решение поддержать его и рекомендовать одобрить на пленарном заседании в среду", - сказал сенатор.

Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов". В этот же вечер президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.