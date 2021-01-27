Матвиенко призвала реагировать на нарушение закона глобальными интернет-компаниями

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов мониторить ситуацию в РФ со случаями нарушения российского законодательства глобальными интернет-компаниями. Об этом она заявила на пленарном заседании, где обсуждалось заявление СФ о нарушении принципа свободы слова американскими интернет-компаниями.

"Нам надо заниматься и в собственной стране анализом происходящего. У нас достаточно много законов. Почему позволительно такого рода компаниям нарушать российское законодательство, тут хозяйничать в нашей стране? Профильным комитетам, временной комиссии по предупреждению вмешательства во внутренние дела России надо постоянно мониторить эту ситуацию, реагировать, действовать, потому что, кроме заявления, нужны конкретные действия по пресечению нарушения российского законодательства и по пресечению подобного рода деятельности", - сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда предложила сенаторам профильных комитетов и комиссий продумать, как они будут следить за ситуацией и какие принимать ответные действия, "чтобы все, кто находится и работает на территории РФ, строго действовали в рамках российского законодательства".

Матвиенко назвала принятое в среду заявление своевременным и правильным. При этом спикер СФ призывает сенаторов наладить сотрудничество со всеми международными организациями. Чтобы рекомендации, изложенные в документе, получили признание.

В заявлении сенаторы осуждают действия глобальных американских интернет-компаний, "которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях". Совфед призывает генсекретаря ООН, генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсекретаря Совета Европы, председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ по свободе СМИ уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний "с целью предотвращения угрозы установления ими "цифровой диктатуры".

Совфед также предлагает начать работу над международной конвенцией, которая регламентирует деятельность глобальных интернет-компаний. Договор зафиксирует общепринятые нормы, которые "исключат произвольные решения и поставят интернет-обмены на прочную почву международного права", говорится в документе.