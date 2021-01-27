Пискарев пригласил в Госдуму для беседы гендиректора представительства TikTok в России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Гендиректор российского представительства социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, у депутатов "накопились вопросы" к видеохостингу.

"Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО "ТИКТОК РУС" Сергея Соколова", - говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы депутата.

По словам Пискарева, члены комиссии "заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ". "К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие", - заявил председатель думской комиссии.