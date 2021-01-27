В комитете ГД сообщили, что новые типы ядерных вооружений могут включить в СНВ-3 в будущем

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новые виды стратегических ядерных вооружений могут быть включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3) в ходе дальнейших переговоров. Об этом в среду заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это будет предмет диалога, который определит границы. По крайней мере появляется такая юридическая возможность", - сказал Шаманов.

Парламентарий отметил важность "честного диалога" с США по стратегической стабильности. "Здесь надо привлекать и те государства, которые обладают подобным (ядерным - прим. ТАСС) потенциалом. Безусловно, надо расширять круг проблемных вопросов", - считает председатель думского комитета.

Как отметил ТАСС член комитета по обороне Владимир Богодухов, в ходе совместной работы сторон будет затронута тема новейших вооружений. "Потому что часть стратегических наступательных вооружений у нас будет сниматься с вооружения и поступать на вооружение будет не только "Авангард". У нас есть еще такая система, как "Сармат", - пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что в ходе обновления ядерного арсенала на вооружение будут поступать новые типы ракет с одновременным выводом старых. "Мы продлеваем на пять лет. Поэтому в процессе работы этого договора будут вноситься изменения", - добавил Богодухов. Он также уточнил, что будет сформирована новая группа инспекторов. "Почему новая? Во-первых, срок работы этой группы два года. Поэтому срок закончился. Сейчас будет назначаться новая", - объяснил член комитета по обороне.

По его словам, фракция "Единая Россия" поддержит ратификацию соглашения о продлении ДСНВ на пять лет, которую сегодня обсуждает Госдума.