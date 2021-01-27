Рябков: Россия предлагает США включить в стратегическую повестку безъядерные вооружения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москва предлагает Вашингтону расширить повестку переговоров, включив в нее все вооружения, способные решать стратегические задачи. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, основу для продолжения диалога с США по стратегической стабильности Москва видит в ранее переданных Вашингтону предложениях. "Их суть - выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения, как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи, - подчеркнул он. - При этом особое внимание считаем необходимым уделять средствам, применяемым в целях нанесения первого удара для нейтрализации или ослабления потенциала сдерживания другой стороны".

Рябков добавил, что российская концепция рамок взаимодействия с США в сфере контроля над вооружениями предполагает, в частности, рассмотрение вопросов ограничения на размещение средств противоракетной обороны и выработку общих подходов к обеспечению безопасности космической деятельности и решению задачи предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

"Опираясь на фундамент договора, будем добиваться запуска с новой администрацией США предметного диалога по интересующим нас проблемам в сфере международной безопасности. Намерены использовать полученное в результате пролонгации время для комплексных переговоров с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, - указал он. - Мы не недооцениваем весь масштаб стоящих в этой связи проблем. Понятно, что на ходе будущих переговоров, которые, как мы надеемся, удастся запустить достаточно оперативно, будет сказываться общий негативный фон в российско-американских отношениях".

Диалог о контроле над вооружениями

По словам дипломата, Россия будет добиваться запуска диалога с новой администрацией США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

"Опираясь на фундамент договора, будем добиваться запуска с новой администрацией США предметного диалога по интересующим нас проблемам в сфере международной безопасности. Намерены использовать полученное в результате пролонгации время для комплексных переговоров с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, - сказал он. - Мы не недооцениваем весь масштаб стоящих в этой связи проблем. Понятно, что на ход будущих переговоров, которые, как мы надеемся, удастся запустить достаточно оперативно, будет сказываться общий негативный фон в российско-американских отношениях".

Россия исключает возможность односторонних уступок в диалоге с США по стратегической стабильности, заявил Рябков. "Я хочу подчеркнуть, что любые будущие договоренности возможны только на сугубо паритетной равноправной основе. Какие бы то ни было односторонние уступки с российской стороны исключены", - указал высокопоставленный дипломат.

Рябков отметил, что если будет возможность вести переговоры "на здравой основе и с учетом баланса интересов", то Россия будет первой, кто поддержит и будет способствовать выработке таких договоренностей. "Если такой возможности не будет, значит, мы будем в условиях отсутствия ограничений в этой сфере. Но пять лет - это достаточный срок, чтобы провести соответствующие политико-дипломатические исследования и попытаться договориться именно на нужной нам основе", - добавил замглавы МИД РФ.

Выстраивание конструктивного разговора

По словам Рябкова, Москва не уверена, что удастся выстроить эффективный диалог с Вашингтоном по вопросу стратегической стабильности. "Скажу прямо и честно, что такой уверенности ни у меня, ни у моих коллег в МИД нет. Мы будем работать в этом направлении", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Рябкова, Россия все же рассчитывает, что представители новой администрации США окажутся готовыми к конструктивному разговору по этой проблематике. "Мы исходим из того, что та команда, которая, видимо, сформируется по итогам утверждения соответствующих лиц на соответствующих должностях американским Сенатом, в принципе, больше склонна к ведению серьезных ответственных переговоров, чем группа функционеров администрации [бывшего президента США Дональда] Трампа. Но гарантии никакой нет", - добавил он.

Переговоры о гиперзвуковых вооружениях

Гиперзвуковые вооружения, в том числе американские, станут предметом будущего диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, заявил Рябков.

"Что касается гиперзвуковых систем, в том числе перспективных американских, то это как раз и должно стать предметом диалога, который мы предлагаем", - сказал он.

Продление ДСНВ

Соглашение между РФ и США о продлении СНВ-3 вступит в силу после обмена нотами, подтверждающими выполнение внутригосударственных процедур, заявил Рябков. "Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающих выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу", - сказал он.

Дипломат указал, что действия по продлению договора пришлось предпринимать "в жестком цейтноте". "Проблема главная была в том, что администрация [экс-президента США Дональда] Трампа длительное время уклонялась от этого решения и навязывала нам неприемлемые условия. С приходом [на пост президента Джо] Байдена в позиции США произошли позитивные сдвиги, которые можно только приветствовать. В итоге вопрос удалось решить достаточно оперативно", - пояснил замглавы МИД.

Рябков напомнил, что суть договоренности между РФ и США заключается в продлении ДСНВ без каких-либо изменений на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года. "Хотелось бы особенно подчеркнуть, что это полностью соответствует нашей базовой позиции о том, что договор должен быть продлен на максимально предусмотренный в нем пятилетний срок, без каких-либо изменений, довесков, условий, что и было достигнуто", - отметил он.

В интересах безопасности

По словам дипломата, ДСНВ в полной мере отвечает интересам национальной безопасности России. "Хотелось бы подчеркнуть, что ДСНВ в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Российской Федерации", - сказал он.

Рябков отметил, что ДСНВ выработан на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности и не ограничивает права России самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, модернизировать их либо создавать их новые виды и типы.

Продление ДСНВ обеспечит России предсказуемость действий США в стратегической сфере, считает Рябков. "Продление действия ДСНВ обеспечит для нас на среднесрочную перспективу предсказуемость американских программ в стратегической сфере", - сказал он.

По словам дипломата, продление ДСНВ позволит предотвратить окончательное разрушение политико-дипломатических механизмов стратегической стабильности, сохранить транспарентность и прогнозируемость во взаимодействии России и США.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. Как сообщала пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого договора. Вечером во вторник Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий.