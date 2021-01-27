Володин заявил, что решение о продлении действия ДСНВ нельзя переоценить

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Решение руководства России и США о продлении до 5 февраля 2026 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сложно переоценить, это предотвратило гонку вооружений. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Важнейшее решение, его нельзя переоценить. У нас с вами мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений", - сказал Володин на заседании Госдумы, отметив, что президент РФ Владимир Путин делал все для пролонгации документа.

"Это на самом деле важно для всего мира", - продолжил спикер, заметив, что договор позволяет ограничить ядерные арсеналы "двух крупнейших ядерных держав". "Гонка вооружений - это отвлечение средств для обороны и безопасности. Хорошо то, что руководство Соединенных Штатов Америки это поняло", - резюмировал политик.

Госдума включила вопрос о ратификации соглашения в повестку первым номером. Володин отметил, что в случае вынесения положительного решения Совет Федерации также в среду сможет рассмотреть данную ратификацию.

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.