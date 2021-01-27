Рябков: правила зачета боезарядов по ДСНВ будет распространяться на систему "Авангард"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Зачет боезарядов ракетного комплекса "Авангард" будет производиться по правилам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Правила зачета в рамках договора [СНВ-3] будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого нового типа, типа "Авангард", если пройдет ратификация и состоится пятилетнее продление", - сказал он.