Рябков: продление ДСНВ исключает размещение вооружений США за пределами их границ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) позволяет исключить размещение стратегических вооружений США за пределами их территории. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Я исключаю возможность размещения американских наступательных вооружений за пределами национальных границ США. Это недопустимо по положениям данного договора", - сказал он.

Соблюдение договора

По словам Рябкова, основания для рассуждений о том, что США нарушали обозначенные ДСНВ "потолки" по развертыванию боезарядов и носителей, отсутствуют.

"Я не могу согласиться с постановкой вопроса о том, что США допускали нарушения с точки зрения несоблюдения потолков по развертыванию боезарядов и носителей. Есть все основания говорить о том, что эти ключевые положения договора США соблюдались, с поправкой на проблему с зачетом части переоборудованных носителей, о которых я говорил", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.

В отношении же неразвернутых боезарядов - так называемого возвратного потенциала - РФ и США обладают равными правами и возможностями, заметил Рябков. "Не хочу спекулировать о возвратном потенциале, которым располагает РФ, но он у нее тоже имеется. И любые контакты с США по этой тематике, будь то в формате двусторонней консультативной комиссии, наблюдающей за выполнением договора, либо на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств и на других уровнях, в обязательном порядке предполагали участие представителей разных главков нашего военного ведомства и других наших ведомств, которые имеют профильную экспертизу в данной сфере. Так что здесь у нас плотнейшее межведомственное взаимодействие", - добавил замглавы МИД.

По его словам, РФ также считает, что США не осуществляли скрытого развертывания пусковых ракетных установок в нарушение ДСНВ. "Мы исходим из того, что скрытого развертывания пусковых установок в нарушение договора со стороны США не происходило", - сказал он.

СНВ-3 зафиксировал договоренности РФ и США в течение семи лет сократить и ограничить свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков; 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок. К 5 февраля 2018 г. стороны выполнили обязательства.