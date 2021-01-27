Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду единогласно ратифицировала внесенное президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении до 5 февраля 2026 года Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3).

В минувший вторник американская и российская стороны обменялись нотами о продлении ДСНВ. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период в пять лет до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации".

Стабильность и транспарентность

"Продление договора отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире", - говорится в пояснительной записке. В ней отмечается, что выигранное в результате пролонгации договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями "с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность".

В записке отмечается, что продление ДСНВ благоприятно скажется на международной обстановке, подтвердит приверженность РФ своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать "процессу ядерного разоружения, в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер".

Реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом".

Позиции фракций

За ратификацию соглашения проголосовали все думские фракции.

Как подчеркнул в ходе пленарного заседания руководитель группы Госдумы по связям с Конгрессом США и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в выступлении от фракции "Единая Россия", договор позволит России "и дальше сохранять свое качественное превосходство, поскольку он содержит количественные ограничения". "Договор будет продлен - мы избежим действительно гонки вооружений. Да, нам дешевле, чем Соединенным Штатам поддерживать паритет, гораздо дешевле. Мы научились создавать высокоточные, эффективные средства ядерного нападения, преодолевающие любую систему американской противоракетной обороны, гораздо дешевле, чем США. Но это все равно стоит денег, это стоит очень больших денег", - подчеркнул Никонов.

"Важно, что мы открываем возможности и для дальнейших договоренностей по ограничению вооружений, этих возможностей очень много. И мы ценим свою подпись под международными договором", - отметил Никонов, подчеркнув, что фракция "Единая Россия" поддержит ратификацию документа.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны назвал продление ДСНВ "крайне важным шагом в нужном направлении", это даст РФ время, чтобы "принять исчерпывающие меры" и укрепить обороноспособность страны. Он вновь призвал увеличить финансирование научных изысканий.

"Конечно мы, скрепя сердце и без всякого воодушевления поддержим ратификацию. Но по одной причине - что состояние международных отношений такое хлипкое, что в любой момент что-то может случиться, и это может быть хуже, чем нератификация", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он напомнил, что партия не голосовала за ратификацию ДСНВ в 2010 году, так как, по мнению либерал-демократов, Соединенные Штаты не обеспечили условий для контроля за соблюдением договора с их стороны.

Ратификацию соглашения поддержала и фракция "Справедливая Россия". "Это абсолютно правильно", - сказал лидер справороссов Сергей Миронов. "Тем самым открывается дорога для дальнейшей работы и дальнейший путь для сокращения гонки вооружений", - сказал он.