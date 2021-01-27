Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России не сомневается, что за прошедшими в стране 23 января противоправными акциями стоят госструктуры стран НАТО, в том числе спецслужбы. Как заявил глава комиссии Андрей Климов, в США и Евросоюзе понимают, что прямое военное столкновение с Россией было бы самоубийственным, и делают основную ставку на ослабление страны изнутри.

"Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого берлинского пациента - лишь часть написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перфоманса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы", - сказал Климов на пленарном заседании в среду, выступая с отчетом о работе комиссии в 2020 году.

Он добавил, что у членов комиссии нет сомнений относительно целей подлинных авторов такого рода сценариев. "Эти цели базируются на их официальном и публичном признании Российской Федерации в качестве основного противника НАТО как минимум на ближайшее десятилетие. При этом в Вашингтоне и Брюсселе хорошо понимают, что прямое военное столкновение с современной Россией было бы самоубийственным, и делают основную ставку на ослабление нашей Родины изнутри", - сказал председатель временной комиссии.

По его словам, с целью раздуть внутренние конфликты в Россию "буквально забрасывают иностранных агентов из числа граждан Российской Федерации, которые, по сути, предали подлинные интересы своей страны и на практике уже давно действуют в интересах тех, кто провозгласил Россию своим врагом номер один". "Наши оппоненты - люди неглупые. Они хорошо понимают, что иноагенты, сбежавшие на Запад либо эвакуированные за границу на лечение и отдых, для подобных целей малоэффективны. Им нужны деструктивные элементы именно внутри Отечества. Им также важно расширять географию противоправной деятельности на российской земле, втягивать в нее новых соучастников так называемой борьбы с режимом, не исключая студентов и даже школьников", - отметил Климов.

Участие несовершеннолетних в акциях

Климов заявил, что вовлечение несовершеннолетних внешними силами в противоправную деятельность и незаконные протестные акции преступно, оно требует эффективной и адресной реакции.

"Внешние силы упорно пытаются заставить нас следовать их деструктивной повестке, отвлечь граждан от решения насущных для Родины задач, внести раскол в российское общество, склонить на свою сторону подрастающее поколение и, что особенно настораживает, вовлечь в противоправную деятельность несовершеннолетних. Последнее само по себе преступно и требует эффективной, адресной реакции", - сказал он.

Сенатор добавил, что комиссия вскоре представит развернутую политическую оценку произошедшего в январе.

Он отметил, что молодежь не имеет достаточно жизненного опыта и необходимых знаний, поэтому становится "легкой добычей иностранных оппонентов [России], умело использующих для этого виртуальные сети, уже давно расставленные с помощью, прежде всего, заокеанских интернет-платформ". По словам Климова, активность таких платформ в январских событиях была беспрецедентно высокой, как и активность СМИ-иноагентов.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих. В преддверии этих акций в социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" среди детей массово распространялись видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах.

Подготовка протестных лидеров

Климов считает, что компетентные органы за рубежом уже ведут подготовку новых протестных лидеров, способных возглавить деструктивные процессы по ослаблению России изнутри.

"Компетентные зарубежные органы уже ведут кастинг новых вожаков, способных возглавить деструктивные процессы по ослаблению России изнутри", - сказал он на пленарном заседании.

Он добавил, что жена Алексея Навального может стать новой ставленницей Запада как лидер протестов. "Что же касается гражданина Навального, то если перезагрузка его в качестве назначенного извне лидера протеста снова потерпит крах, то возможна попытка сделать из его супруги Тихановскую номер два", - сказал сенатор.

Кроме того, по его словам, остается в силе и набирает обороты "промывание мозгов российской молодежи под предлогом продвижения так называемых западных ценностей". "Профессиональные иностранные миссионеры и их внутренние подрядчики ведут деятельность, весьма далекую от подлинного просвещения. Они сеют на нашей земле отнюдь не светлое, доброе и вечное, а на деле готовят почву для следующих за ними вербовщиков новых иностранных агентов. В арсенале подобных миссионеров такие приемы убеждения, как подмена понятий и искажение исторической правды, распространение лживой информации, однобокое, тенденциозное толкование фактов и многое другое", - отметил Климов.

Мониторинг попыток вмешательства в выборы

По словам Климова, комиссия будет мониторить попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ в ходе подготовки и проведения единого дня голосования в сентябре 2021 года.

"Комиссия формирует две рабочие группы. [Одна из них будет] вести постоянный мониторинг подготовки и проведения выборов в Государственную думу с точки зрения угроз внешнего вмешательства в наш суверенный избирательный процесс", - сказал он на пленарном заседании в среду с отчетом о проделанной работе комиссии в 2020 году.

Другая рабочая группа, по словам сенатора, будет в постоянном режиме следить за реализацией уже вступивших в силу законов, инициированных парламентариями в конце прошлого года, которые касаются в том числе деятельности иностранных агентов в России и их участия в избирательном процессе.

В 2021 году в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы.