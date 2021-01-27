Рябков: от администрации Байдена не поступало предложений о Договоре по открытому небу

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пока не выдвигала предложений о Договоре по открытому небу. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вопрос о нашем выходе из договора в принципиальном плане решен, запущены соответствующие внутренние процедуры, - сказал дипломат. - От администрации Байдена мы ничего не слышали. Но будем смотреть".

По его словам, союзники США оказались не в состоянии предоставить Москве гарантии "непередачи данных, получаемых в ходе их полетов в Вашингтон". "В этих условиях договор утратил изначальный баланс, у нас нет другого выхода, кроме как запустить внутренние процедуры", - заключил замминистра.