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Рябков: от администрации Байдена не поступало предложений о Договоре по открытому небу

Замглавы МИД РФ отметил, что союзники США оказались не в состоянии предоставить Москве гарантии "непередачи данных, получаемых в ходе их полетов в Вашингтон"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пока не выдвигала предложений о Договоре по открытому небу. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вопрос о нашем выходе из договора в принципиальном плане решен, запущены соответствующие внутренние процедуры, - сказал дипломат. - От администрации Байдена мы ничего не слышали. Но будем смотреть".

По его словам, союзники США оказались не в состоянии предоставить Москве гарантии "непередачи данных, получаемых в ходе их полетов в Вашингтон". "В этих условиях договор утратил изначальный баланс, у нас нет другого выхода, кроме как запустить внутренние процедуры", - заключил замминистра.

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СШАРоссияВыход США из Договора по открытому небуВыход России из Договора по открытому небу
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