Рябков считает, что отношения России и США не улучшатся после продления ДСНВ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не ожидает улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку они "заведены слишком далеко в тупик".

"Я знаю, что отношения не улучшатся, потому что они заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном и расхождения огромные по многим вопросам. Это все так. Но документ [ДСНВ], уверен, должен быть продлен и будет продлен", - сказал он в среду в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он подчеркнул, продление ДСНВ на 5 лет даст запас времени для углубленных переговоров в этой сфере без какого-либо ущерба для безопасности РФ. "Американцы должны быть к этому готовы. Только по логике действующего ДСНВ, строго на паритетной основе, строго на балансе интересов они и мы можем договориться. Опыт с [экс-президентом США Дональдом] Трампом показал, что другие подходы не работают", - указал Рябков.

Дипломат заявил, что Россия призывает США безотлагательно подключиться к переговорам о будущем контроля над вооружениями, как только Вашингтон сформирует соответствующую переговорную команду.

"Сейчас мы имеем пять лет предсказуемости и пять лет времени, которое нужно потратить с умом, с толком на переговоры о будущем контроля над вооружениями, - отметил Рябков. - Российская сторона к этому полностью готова и призывает американских коллег без раскачки, как только у них сформируется соответствующая переговорная команда, подключиться к таким переговорам, принять наше предложение".

Госдума на заседании в среду единогласно ратифицировала внесенное президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.